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14:44

Смольный увеличит число чиновников, рассматривающих "коронавирусные" протоколы

фото ЗакС политика Смольный увеличит число чиновников, рассматривающих "коронавирусные" протоколы

На сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 17 июня был опубликован проект поправки в городской закон об административных правонарушениях. Исходя из текста документа, Смольный хочет расширить круг лиц, которые смогут рассматривать дела по ст. 8_6-1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). Наделить такими полномочиями планируют руководителей структурных подразделений исполнительных органов власти. 

Сейчас рассмотрением административных дел по этой статье занимаются председатель и заместители главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В пояснительной записке за авторством главы комитета Ольги Аришиной говорится, что с апреля 2020 года в городе ими было рассмотрено более 19 тысяч административных дел, что оказалось непростой задачей для ведомства. 

"Наделение полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях руководителей структурных подразделений уполномоченного исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, необходимо ввиду значительного количества таких правонарушений", - говорится в пояснительной записке. 

Статья 8_6-1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" предусматривает наказание в виде штрафа для физических лиц в размере четырех тысяч рублей. Для предприятий сумма штрафа может достигать до 400 тысяч рублей. Протоколы за нарушение требований повышенной готовности также часто составляют в отношении участников одиночных пикетов и других акций протеста. 

Константин Леньков

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