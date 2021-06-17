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16:46

Троицкий мост разведут раньше обычного ради репетиции "Алых парусов"

фото ЗакС политика Троицкий мост разведут раньше обычного ради репетиции "Алых парусов"

Троицкий мост разведут раньше обычного времени из-за репетиции праздника выпускников "Алые паруса", сообщили в Смольном.

Мост разведут в 23:00 17 июня. Проехать по переправе будет невозможно вплоть до 04:50 18 июня, когда мост сведут обратно. Остальные мосты будут разводиться по привычному графику.

Возможные изменения в графике разводки можно проверить на сайте "Мостотреста", на страницах учреждения в соцсетях и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Праздник выпускников "Алые паруса" запланирован на 25 июня. 

 

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