Под Петербургом отремонтировали полсотни железнодорожных переездов

С начала мая асфальт на 47 железнодорожных переездах в Ленинградской области привели в порядок, о чем сообщает пресс-служба регионального правительства. Речь идет об участках автомобильных дорог на территории Выборгского, Волосовского, Волховского, Гатчинского и Лужского районов.

Работами управляет профильный комитет администрации Ленобласти совместно с одним из подразделений РЖД. Весной дорожники и железнодорожники решили чинить покрытие в одно и то же время для всеобщего удобства.

В сообщении отмечается, что в основном переезды выбирались, исходя из жалоб и пожеланий, которые автомобилисты отправляли в Instagram-аккаунт дорожного комитета. К концу сезона ожидается, что рабочие отремонтируют до 115 переездов.