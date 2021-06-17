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19:10

В Петербург привезли еще 24 тысячи доз "Спутника V"

фото ЗакС политика В Петербург привезли еще 24 тысячи доз "Спутника V"

Петербургские запасы вакцины от коронавируса 17 июня пополнились 24 тысячами доз препарата "Спутник V" из новой поставки, передает пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов, комментируя событие, заметил, что можно говорить об "убедительном запасе" трех видов отечественной вакцины.

"У горожан есть выбор, какой из них прививаться и где именно это сделать. Каждый житель может записаться на прививку в любое медицинское учреждение. Позаботьтесь о себе и своих близких, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно в период летних отпусков", - посоветовал он.

Не позднее следующей недели в медучреждения прибудут еще 60 тысяч комплектов "ГамКовидВака" (альтернативное название "Спутника V"). Именно этой вакцины в городе больше всего: из почти 864 тысяч поступивших за все время доз только 27540 приходится на "ЭпиВакКорону" и 17160 - на "КовиВак". На сегодняшний день город располагает 93 тысячами неизрасходованных доз отечественных вакцин от коронавируса. Привиться можно в любом из 134 пунктов при медучреждениях. Помимо этого, работают 25 мобильных бригад.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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