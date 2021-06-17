18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

20:54

Миронов оценил на "двойку" работу VII созыва Госдумы

фото ЗакС политика Миронов оценил на "двойку" работу VII созыва Госдумы

Лидер справедливороссов Сергей Миронов подвел итоги работы завершившегося 17 июня пятилетнего созыва Государственной думы, частью которого он был. Деятельность своих коллег в целом он оценивает невысоко, на "двойку", полагая, что с ним солидарна значительная часть населения. Главное, что повлияло на низкий балл - повышение пенсионного возраста летом 2018 года. В следующие пять лет Миронов обещает массу усилий для того, чтобы отменить непопулярную инициативу.

"Наши избиратели запомнят не последнее, а самое неприятное — антинародную пенсионную реформу, которая была принята исключительно голосами "Единой России". Эту чудовищную ошибку надо будет обязательно исправлять", - заявил депутат на телеканале "Россия 24".

Несмотря на то, что в Конституцию внесено положение об обязательной индексации для всех категорий пенсионеров, главный справедливоросс наблюдает повсеместное несоблюдение прав работающих пенсионеров. Борьба с этим положением вещей станет вторым направлением его работы в следующем составе Думы. Наконец, вместе с соратниками Миронов будет добиваться введения так называемого базового безусловного дохода, эксперименты с которым проводятся в развитых европейских странах.

"Везде люди тратят базовый доход на получение новых профессий, на дополнительное образование, на здоровье, закрывают долги. Никто, простите, не пропивает эти деньги. И конечно, мы к этому будем возвращаться", - пообещал политик.

По подсчетам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с октября 2016 года прошло 427 пленарных заседаний. Новые выборы состоятся в сентябре.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Миронов оценил на "двойку" работу VII созыва Госдумы

20:24 Вишневский подписал поручительство за Резника

20:09 Сервис доставки "Утконос" прекращает работу в Петербурге

19:42 "Настоящий петербуржец": Максим Шевченко выразил поддержку задержанному Максиму Резнику

19:10 В Петербург привезли еще 24 тысячи доз "Спутника V"

18:57 Смольный решил сделать Ленинградский зоопарк бюджетным учреждением

18:42 Депутаты ЗакСа хотят "пустить" муниципалов на территории объектов культурного наследия

18:31 Чиновницу госстройнадзора Ленобласти заподозрили в получении взяток на 650 тысяч рублей

18:30 Резника доставят в ИВС как подозреваемого по делу о наркотиках

18:15 Рестораторы предложили Собянину открыть рестораны для вакцинированных

17:52 Под Петербургом отремонтировали полсотни железнодорожных переездов

17:49 Константин Янкаускас решил не баллотироваться в Госдуму из-за смерти отца

17:31 Заседание по иску Фатьяновой к ГУ МВД перенесли на 29 июня

17:23 "РосКомСвобода" готовит иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter в России

17:15 "Газпром арена" способна принимать матчи даже при ухудшении ситуации с COVID-19

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru