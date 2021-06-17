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Муниципал

17 июня, 22:34

В МО "Ульянка" не смогли лишить полномочий депутатов по запросу прокуратуры и Смольного

фото ЗакС политика В МО "Ульянка" не смогли лишить полномочий депутатов по запросу прокуратуры и Смольного

На заседании муниципального совета МО "Ульянка" 17 июня рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий троих депутатов. Поводом для разбирательства стали обращения комитета территориального развития и районной прокуратуры. Большинство проголосовало за лишение мандатов Татьяны Егоровой ("Единая Россия"), Александра Михайлова (КПРФ) и Сергея Крупко ("Партия Роста"), но утвердить результат ни одного из голосований не удалось. 

Александр Михайлов, пенсионер МВД, на заседание совета пришел в форме сотрудника полиции. Как пояснили его коллеги-депутаты, он всегда приходит в форме. Иногда даже надевает китель, правда, без жетона. В своей декларации Михайлов не указал супругу и несовершеннолетнего ребёнка. Он сообщил, что готов предоставить свидетельство о разводе. 

— Ребёнок находится с матерью. Как я за него могу сведения подавать? Это грубейшее нарушение, — рассказал Михайлов корреспонденту ЗАКС.Ру. 

Он долго пытался доказать свою правоту, но стих, когда счетная комиссия начала готовить бюллетени. Голоса распределились не в пользу Михайлова. Девять депутатов проголосовало за досрочное прекращение полномочий, пятеро — против. Ещё двое воздержались. После оглашения результатов, он собрал свои вещи и направился к выходу. 

— Я не вижу смысла оставаться, когда депутаты мимо народа решают вопросы о лишении полномочий. Старейшего жителя Ульянки выгнали, который с 1969-го года проживает здесь. Молодцы! Вот это по-депутатски. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо, — сказал он напоследок своим, как он думал, бывшим коллегам. 

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В коридоре его догнала другой мундеп Наталья Степанова и сказала Михайлову, что он все не так понял, и результат голосования не был утверждён. После этих слов Михайлов вернулся в зал и продолжил свое депутатство, простив коллегам все обиды. 

Обсуждение двух других депутатов прошло менее оживленно. Отличиться удалось Татьяне Егоровой. В отличии от других претендентов на прекращение полномочий, она вовсе не подавала сведения о доходах и имуществе на протяжении двух лет. Она также стала редким гостем на заседаниях совета МО "Ульянка" — из 26 заседаний она посетила только два. Двое других депутата, о прекращении полномочий которых ставился вопрос 17 июня, тоже не часто бывали в муниципалитете, как рассказали их коллеги. Сергей Крупко виделся с другими мундепами лишь пять раз. Михайлов чуть больше — шесть. Из шестнадцати присутствующих депутатов десять поддержало решение досрочно прекратить полномочия депутата Егоровой, но утвердить результат также не удалось. 

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Выдвинутый от "Партии Роста" Сергей Крупко, продолжает свой бойкот заседаний совета, который он с соратниками начал в 2019 году.  По словам Павла Кондрашова, никто из депутатов  ни разу не видел Крупко за последний год.  Претензии со стороны прокуратуры к нему такие же, как и к Михайлову. Крупко не отчитался о доходах супруги и несовершеннолетнего ребёнка, хотя в прошлом году они упоминались в декларации депутата. За лишение его мандата проголосовали так же, как и за Егорову. Девять "за", пять "против", но и этот результат тоже не утвердили. 

После каждого тайного голосования, депутаты должны были утвердить результаты. Чтобы принять решение о досрочном прекращении полномочий, поддержать итоги голосования должны минимум 11 депутатов. 

— Не утвердили. Одиннадцати голосов не получилось. Так что все депутаты работают в той же силе, но требования прокуратуры мы выполнили. Мы отправим им наш протокол и дальше они будут самостоятельно…, — сказала глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова. 

Она отметила, что следующим шагом ведомства может стать обращение в суд. По ее словам, с такими депутатами, которые не так охотно принимают участие в жизни совета, продолжать работу можно, но это сильно тормозит процесс принятия решений. 

— Некоторые решения мы не можем вовремя вынести. От этого больше страдают наши жители. У нас это давно. Надеюсь, некоторые депутаты перестанут искать отговорки и найдут возможность, чтобы прийти, — рассказала Хлебникова. 

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Константин Леньков

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