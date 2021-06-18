В Петербурге разработали дорожные карты для снижения смертности от COVID-19

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил на своей странице "ВКонтакте" об утвержденных накануне вечером мерах, призванных снизить уровень смертности от коронавируса и хронических болезней. Дорожные карты, разработанные на совещании под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко, "спустили" районным администрациям к исполнению. В конечном счете они адресованы поликлиникам.

"Среди них есть следующие блоки: наблюдение за контактными лицами, повышение доступности и качества диагностики, повышение качества лечения и наблюдения, обеспечение реабилитации и диспансерного наблюдения. Для снижения смертности от хронических неинфекционных заболеваний упор будет сделан на диспансерное наблюдение больных и активное выявление заболеваний при проведении диспансеризации", - написал Лисовец.

Оперативный штаб на протяжении последних недель ежедневно публикует данные о смерти 30-60 человек от коронавируса. Всего, по официальным данным, с начала пандемии скончалось от вируса более 15 тысяч петербуржцев.