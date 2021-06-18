В России подтвердилось еще 17,2 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге - 970

В РФ растет заболеваемость COVID-19: за прошедшие сутки зарегистрировали 17 262 случая заражения инфекцией, что на три тысячи с лишним больше, чем сутки назад. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 453, а сумело поправиться 10954 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 9056 новых больных, в Петербурге – 970 (на 24 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1254. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1455 человек и скончалось 79.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.