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12:57

Суд вернул в полицию составленный на Дудя протокол о пропаганде наркотиков

фото ЗакС политика Суд вернул в полицию составленный на Дудя протокол о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы возвратил полиции составленный в отношении журналиста Юрия Дудя протокол о пропаганде наркотиков в интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, следует из картотеки дел инстанции. 

Документ был зарегистрирован судом 10 июня, а уже на другой день его вернули в отдел полиции, который его составлял. Причина возврата протокола не уточняется.

Пропаганду наркотиков в двух интервью Дудя узрела дочь сенатора Елены Мизулиной, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина. 

Она же ранее сообщила, что проведённые психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты наличия противоправных действий в двух видеозаписях, опубликованных на YouTube-канале Дудя.

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