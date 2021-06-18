Защитники Муринского парка провели акцию у забора, который не хочет убирать Смольный

Инициативная группа жителей Калининского района, долгие годы защищающая Муринский парк от застройки, провела своеобразную костюмированную инспекцию зеленой зоны, переодевшись во врачей.

Активисты недоумевают из-за того, что победа ими уже была одержана и парк включили в список ЗНОП, но тем не менее строительный забор компании "Анна Нова" остается на своем месте и трогать его нельзя.

"Комитет по инвестициям упорно твердит, что наш парк — это стройплощадка для Нова Арены и не хочет убирать забор. Как думаете, что это? Игнорирование Закона? Комитеты Смольного живут в вакууме? Какой диагноз ставим нашим чиновникам?", - прокомментировали они свой выход на территорию.

Напомним, что парк включили в список ЗНОП 31 марта. Апелляция застройщика будет рассмотрена в конце июня.

фото: За сохранение Муринского парка / ВКонтакте