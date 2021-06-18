Смольный приобретает в собственность Петербурга детсад в Шушарах

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление, согласно которому комитету имущественных отношений будут выделены средства на приобретение в собственность города здания детского сада на Новгородском проспекте, 9, в Шушарах.

Учреждение способно принять 415 детей от 1 до 7 лет: для самых маленьких воспитанников до 3-х лет будут открыты группы ясельного возраста и группы кратковременного пребывания. Ребята постарше смогут посещать группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. Ожидается, что в детсаде появятся также группы для слабовидящих и слабослышащих детей.

Садик полностью укомплектован: в нём есть бассейн, игрушки, мебель, книги. Проведено благоустройство прилегающей к нему территории.

"В ближайшие месяцы Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заключит государственный контракт с застройщиком здания для оформления его в городскую собственность, после чего объект будет закреплен на праве оперативного управления за государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 49" Пушкинского района Санкт-Петербурга", - уточнили в Смольном.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.