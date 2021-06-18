Путин выступит на съезде единороссов

Назначенный на 19 июня съезд "Единой России" пройдет с активным участием президента Владимира Путина, о чем сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятие пройдет в столичном "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в соответствии со всеми действующими противоэпидемическими правилами.

"В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, В.Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы", - гласит сообщение.

Ожидается, что программные документы, принятые на партийном съезде, будут корректироваться в регионах при участии местных жителей и специалистов. На съезде также состоится тайное голосование, по результатам которого будет готов список кандидатов для выборов всех уровней в сентябре.