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16:16

Под Гатчиной выявили опасную свалку площадью 5 га

фото ЗакС политика Под Гатчиной выявили опасную свалку площадью 5 га

Экоактивисты из движения "Зеленый фронт" обнаружили в поселке Новый Свет Гатчинского района огромную огороженную свалку, площадь которой оценивается в 5 га. В числе прочего, на ней замечены особо опасные отходы, такие, как бочки из-под горючего. На участке земли организованно действуют рабочие, что удалось заснять при помощи квадрокоптера.

Огороженную территорию охраняет специальный пост, по ней ездят мусоровозы, а также имеется бульдозер. При этом отмечается, что, в отличие от многих других несанкционированных свалок в Ленобласти, в данном случае речь не идет о землях сельхозназначения. 

"Зеленый фронт" отправил результаты своей инспекции в компетентные органы - природоохранную прокуратуру и региональный Госэконадзор.

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