Неизвестные грозились взорвать мэрию Москвы, требуя отмены "антивирусных" ограничений

На пульт столичных правоохранителей поступило сообщение о минировании здания правительства Москвы, информирует Baza.

Письмо с "грозящим" содержимым отправил аноним через специальный сервис на контактный адрес службы "112".

Неизвестный потребовал отменить в столице масочный режим, а также обязательную вакцинацию бюджетников и сферы обслуживания.

К мэрии незамедлительно выехала полиция, в команде также присутствовала специально обученная собака. Эвакуацию проводить не стали, уточняет Baza.

Взрывного устройства постфактум проверки обнаружено не было.