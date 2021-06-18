Техническое оснащение "Газпром арены" способно поразить любую воздушную цель

Современная техника, имеющаяся в распоряжении сотрудников домашнего стадиона "Зенита", "Газпром арены", обеспечивает высокую степень защиты спортивного объекта, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компетентный источник.

"Стадион "Газпром Арена", расположенный в непосредственной близости к акватории Финского залива и рукавам Невы, усиленно охраняется специальными техническими средствами, способными поражать любые движущиеся воздушные цели, в том числе малых размеров, а также парашютистов", - рассказал собеседник агентства.

При этом мощность этих арсеналов такова, что ущерб тем или иным целям может быть причинен любой - вплоть до ликвидации. По словам источника, за полетами вблизи стадиона нынешним летом пристально следят.

Отметим, что в эти минуты на "Газпром арене" проводится матч сборных команд Швеции и Словакии. Всего в рамках турнира Евро-2020 спортивная площадка примет семь матчей, на каждый из которых сможет попасть только половина болельщиков от общей вместимости, то есть, не более 34 тысяч.