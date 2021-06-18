Плановую медпомощь будут оказывать только тем москвичам, кто привился от COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы утвердил приказ, по которому плановую помощь будут оказывать только горожанам, которые привились от коронавируса, за исключением граждан, имеющих противопоказания к прививке, а также страдающих от онкологических и гематологических заболеваний. В сообщении от чиновников говорится о том, что это вынужденная мера: у всех пациентов в больницах априори ослаблен иммунитет, а значит, проникновение коронавируса несет для них смертельную опасность.

"Будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией", - гласит сообщение.

Доступ к экстренной медицинской помощи сохранится для всех москвичей. Отметим, что 18 июня в столице ознаменовалось резким скачком числа подтвержденных заражений COVID-19: показатель взлетел с 6 до 9 тысяч случаев за одни сутки. На неделе вступили в силу новые противоэпидемические ограничения.