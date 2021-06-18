Глава комздрава допустил обязательную вакцинацию от COVID-19 в Петербурге

Председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, оценивая вероятность введения в городе обязательной вакцинации от коронавируса, признал, что она вполне реальна, но решение в любом случае остается только за Роспотребнадзором. С его точки зрения, горожане недостаточно ответственно относятся к использования средств индивидуальной защиты, а также недостаточно активно прививаются, что в перспективе грозит массовым заражением.

"Если потребуется и будет необходимо ввести обязательную вакцинацию, мне кажется, что к этому надо относиться с пониманием. Если есть медицинские противопоказания — это один вопрос. С точки зрения прерывания эпидпроцесса, это может оказаться единственным возможным вариантом", - рассудил чиновник в интервью каналу "78".

Между тем, проблем с доступностью прививки в городе, по его убеждению нет: имеется множество специализированных пунктов, где это можно сделать, а также велик запас вакцины (более 90 тысяч доз).

Напомним, что в городе с каждым днем увеличивается прирост пациентов с коронавирусом. Суточный показатель приближается к одной тысяче инфицированных граждан. На неделе в Петербурге расширился список противоэпидемических ограничений.