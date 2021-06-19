В Ораниенбауме отреставрировали два зала Китайского дворца

Два зала в восточной части ораниенбаумского Китайского дворца открылись после четырехлетней реставрации, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Речь идет о так называемых "Сиреневой гостиной" и "Китайском кабинете", создававшимися итальянскими мастерами, в том числе вручную. По случаю открытия парадных помещений объект культурного наследия посетили министр культуры Ольга Любимова и глава "Газпрома" Алексей Миллер, чья компания финансирует восстановление памятника.

"Фактически десять лет не было возможности посещать эти места, для нас каждая вновь открывающаяся площадка, тем более после такой паузы, вызывает трепет", - произнесла Любимова.

Согласно соглашению "Газпрома" и ГМЗ "Петергоф", полностью дворец должны будут отреставрировать не позднее 2023 года. Пока же из 17 интерьеров полностью привели в порядок 12.