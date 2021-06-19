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10:57

ТАСС: В Кемеровской области разбился самолет с парашютистами, девять человек погибло

фото ЗакС политика ТАСС: В Кемеровской области разбился самолет с парашютистами, девять человек погибло

Cамолет L-410 с парашютистами на борту разбился на кузбасском аэродроме Танай, что привело к человеческим жертвам, пишет ТАСС со ссылкой на главу местного отделения ДОСААФ Виктора Шемоханова. По его данным, на борту было 19 человек, включая экипаж, и в результате аварии скончалось девять из них. Все остальные числятся как пострадавшие, часть из них в тяжелом состоянии.

"Самолет совершал четвертый вылет за день, и, конечно, был в исправном состоянии", - подчеркнул собеседник агентства. 

Роковая неисправность случилась, когда воздушное судно набирало высоту на уровне примерно 30 метров над землей.

"Отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел", - добавил Шемоханов.

Все полеты через аэродром Танай временно приостановлены.

UPD 11:46 Правительство Кемеровской области не подтверждает информацию о девяти жертвах

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