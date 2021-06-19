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16:09

Путин предложил выделить дополнительные 180 млрд рублей на инфраструктуру в регионах

фото ЗакС политика Путин предложил выделить дополнительные 180 млрд рублей на инфраструктуру в регионах

Президент Владимир Путин, выступая на XX съезде "Единой России", выступил с предложением дополнительно поддержать инфраструктуры и благоустройство регионов. Так, начиная со следующего года он считает целесообразным выделить субъектам РФ 150 млрд рублей на модернизацию и строительство очистных сооружений. При этом упор должен быть сделан, по мнению президента, на создание современных объектов. Особо нуждаются в них, по мнению Путина, регионы, выходящие к Черному морю.

"Регионы постоянно занимаются этими вопросами. Но их собственных средств, как правило, не хватает, чтобы кардинально изменить ситуацию. При этом людям неважно, какой именно уровень власти отвечает за решений той или иной проблемы. Какая разница человеку? Людям нужны комфортные условия жизни", - рассудил глава государства.

Кроме того, он считает правильным распределить между регионами дополнительные 30 млрд рублей на ремонт транспортных магистралей, причем эти деньги требуется выделить как можно скорее, чтобы успеть их освоить до конца сезона.

"Дорога - это развитие и новые возможности для всех", - резюмировал Путин.

По итогам съезда, путем тайного голосования участников, будут сформированы списки единороссов для участия в сентябрьских выборах всех уровней.

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