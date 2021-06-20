МЧС предупреждает петербуржцев о грозах и аномальной жаре

В региональном управлении МЧС по Петербургу уведомляют о надвигающихся на город грозах и предшествующей этому аномальной жаре: спасаться от превратностей погоды жителям Северной столицы придётся начиная с завтрашнего дня.

"21 июня в Санкт-Петербурге ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7–10 градусов, температура воздуха днем +32...+34 градуса", - указывается в послании экстренной службы.

По прогнозу днём в городе может пройти "раскатистый" дождь с порывами ветра до 14 м/с.