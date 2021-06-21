Набиуллина рассказала, почему нельзя раздать деньги россиянам просто так

Идея раздать деньги всем желающим при ее исполнении приведет лишь к росту инфляции в России вместо роста экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

По словам Набиуллиной, конкуренция на рынке - важное условие для снижение инфляции, и над этим "работает правительство".

"А денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции, вместо роста экономики", - добавила глава ЦБ РФ.

В 2020 году Набиуллина уже высказывала подобную мысль. Тогда она заявила, что меры "вертолетных денег", когда центральные банки печатают и раздают деньги всем по нулевой ставке, приведут к "взрыву инфляции" и последующему росту цен.