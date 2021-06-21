КСП нашла 502 нарушения в работе комитета по природопользованию на 53,3 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о результатах проверки деятельности комитета по природопользованию за 2018 - 2020 год. Инспекторы под руководством аудитора КСП Юрия Шутова выявили 502 нарушения на 53,312 млн рублей.

Комитет, по данным КСП, допустил нарушения при составлении и ведении бюджетных смет, при планировании доходов, при расчете и предоставлении субсидий подведомственным организациям, а также нарушал сроки перечисления субсидий. Так, в 2018 году субсидия ГУП "Экострой" на содержание и эксплуатацию специализированной техники была завышена на 1,8 млн рублей. К тому же, выяснили инспекторы, комитет возместил затраты ГУП "Красный Бор" на 2,9 млн рублей на зарплаты сотрудников, не задействованных в обслуживании гидротехнических сооружений.

Также комитет не обеспечил эффективность и результативность использования бюджетных средств при оплате ряда контрактов, установили в КСП. В 2018 - 2019 годах ведомство заключило 12 контрактов по завышенной стоимости на очистку водных объектов от донных отложений. По подсчетам КСП, излишне было потрачено 2,5 млн рублей. В еще одном случае - с тремя контрактами на вывоз и утилизацию грунта в 2018 году - инспекторы сочли цену завышенной на 2,3 млн рублей, к тому же из-за ошибок при переводе объема собранного мусора из кубических метров в тонны еще 599 тысяч рублей ушли на фактически невыполненные услуги по перевозке и утилизации наплавного мусора. Также инспекторы выявили расходы на 48,8 млн рублей на оплату избыточных площадей для размещения сотрудников комитета на улице Чайковского, 20В.

Множество нарушений инспекторы КСП нашли в ведении бухгалтерского учета в комитете. Так, к учету не приняли берегоукрепительные сооружения стоимостью более 49 млн рублей, хотя это объекты основных средств комитета. В КСП пояснили, что это обстоятельство не позволяет на законных основаниях тратить деньги на содержание этих сооружений. Нашли серьехные нарушения учетной политики и в подведомственном комитету ГУП "Минерал".

Нашлись нарушения в оформлении хозяйственной жизни экономического субъекта. К примеру, ГУП "Экострой" принял к учету ряд документов, в том числе на перевозку и размещение грунтов на полигоне "Новоселки", не отвечавшие требования законодательство, а ГУП "Пиларн" принимал к учету путевые листы, оформленные с ошибками.

КСП установил ряд системных нарушений при госзакупках комитета: за интересовавший инспекторов период ведомство провело 48 закупок на 1,9 млрд рублей. Оказалось, что комитет включал в конкурсную документацию избыточные требования к квалификации участников закупки, что исключало победу других организаций, кроме ГУП "Экострой". Последнее предприятие не имело своей техники для выполнения работ по закупке и привлекало подрядчиков практически на весь объем работ по контракту. Позже комитет расторг практически половину всех заключенных контрактов с выставлением штрафных санкций.

В 2018 году при определении начальной цены контракта комитет использовал всего одно коммерческое предложение, что привело к завышению стоимости работ по трем контрактам на 4,711 млн рублей, выяснили в КСП. По подсчетам инспекторов, по этим контрактам бюджет потерял 2,3 млн рублей. Такое же нарушение выявили в ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга", где тоже использовалось всего одно предложение.

Нашли инспекторы КСП и факты приемки и оплаты работ, которые не соответствовали условиям контрактов. В большинстве случаев отсутствовали надлежащие отчетные документы, подтверждающие факты исполнения работ: копии талонов, путевые листы, товарно-транспортные накладные, акты, фотографии. В отдельных случаях обнаружились нарушения при размещении информации о закупках, о взыскании неустойки и иные положения закона.

В хозяйственной деятельности подведомственных комитету организациях тоже нашли нарушения. К примеру, на семь судов ГУП "Пиларн" отсутствовали документы, подтверждающие прохождение технического освидетельствования. В ГУП "Экострой" не нашли паспорта и правила эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе на фонтанный комплекс в Петергофе - а эти документы - основания для определения величины бюджетной субсидии.

Отчет о проверке КСП направил губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, руководителю ФНС по Петербургу Александру Гнедых и прокурору города Сергею Литвиненко. По итогам рассмотрения уволены девять сотрудников комитета по природопользованию, два руководителя и четыре работника подведомственных организаций, по ряду нарушений организованы служебные проверки.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.