В России выявили еще 17,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — более тысячи

В России за последние сутки выявлено 17 378 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии во всех регионах России зафиксировано 5 334 204 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умер 129 801 россиянин, 440 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 1 046 человек, заболеваемость в городе продолжает расти. По данным штаба, на 21 июня коронавирусной инфекцией болеют 13 860 петербуржцев, всего с марта 2020 года в городе зарегистрирован 458 401 случай заболевания. Число умерших от инфекции в Петербурге увеличилось на 80, по официальным данным, от болезни скончался 15 421 горожанин.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 7 584 человека (152 805 активных случаев болезни). В Подмосковье — 1 811 (46 189 человек болеют сейчас).