Комитет по транспорту Петербурга пообещал передавать всех безмасочников полиции

В петербургском комитете по транспорту известили, что намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима: всех нарушителей будут отправлять на дискуссию в полицию, информирует пресс-служба Смольного.

С начала июня горожане не менее 20 раз вели себя агрессивно, когда им отказывали в проходе в метро без СИЗ. Все случаи были зафиксированы на камеру.

"Материалы агрессивного поведения пассажиров передаются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности, в том числе уголовной", - подчеркнули в комтрансе.

Масочный режим на транспорте в городе на Неве ввели в мае прошлого года и с тех пор ещё ни разу в данной сфере не было послаблений.