В КПРФ назвали провокацией сообщения о скором уходе Геннадия Зюганова

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия возмущена сообщениями о том, что Геннадий Зюганов осенью якобы может покинуть пост ее лидера, передает ТАСС.

О якобы скорой отставке Зюганова написали несколько Telegram-каналов. Так, канал "Незыгарь" писал со ссылкой на первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, что руководитель партии сменится в октябре, а Зюганов может стать членом Совета Федерации по президентской квоте. Об этом же писали "Новости Хабаровска".

"Ночью увидел, сразу набрал Перевезенцева - он уже писал заявление, что это фальсификация и инсинуация. Мы возмущены провокацией в преддверии съезда и выборов... Партия единодушно поддерживает Геннадия Андреевича", — заявил Афонин.

Он предположил, что целью провокации мог быть Перевезенцев: ранее хабаровский крайком выдвинул его на пост главы региона.

"Возможно, и оттуда ноги растут, потому что боятся усиления нашего влияния и его как возможного сильного кандидата на выборы. В том числе попытаться как-то скомпрометировать [Перевезенцева] перед руководством партии", — предположил Афонин.

Сам Перевезенцев в разговоре с Daily Storm заявил, что от его имени был сделан фейковый вброс.

"Просто эти люди занимаются каким-то пиаром, поэтому такую информацию выкидывают", — считает политик.