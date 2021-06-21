Смольный озвучил "летние" тарифы на коммунальные услуги

Начиная с 1 июля в городе на Неве будут скорректированы тарифы на коммунальные услуги, проинформировали в Смольном. Петербургские власти пообещали, что рост не будет превышать 3,3%, что соответствует предельному индексу, согласованному губернатором, и ниже ожидаемого уровня инфляции.

Так, в комитете по тарифам известили, что стоимость кубометра горячей воды составит 112,81 рублей, а холодной воды и водоотведения – 33,12 рубля за кубометр.

Гигакалория отопления обойдётся горожанам в 1880,11 рублей. Одноставочный тариф за электричество поднимется до 4,98 рублей/кВтч в домах с газовыми плитами и до 3,73 рублей/кВтч – с электроплитами.

"Мы продолжили работу по исключению неэффективных затрат ресурсоснабжающих организаций, провели дополнительный анализ результатов их деятельности. Так, например, с 1 июля 2021 года тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение установлены с рекордно минимальным темпом роста – 1,8% для населения. Это результат продуманной тарифной политики города", - констатировал глава комитета Дмитрий Коптин.

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