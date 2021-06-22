Кабмин одобрил инициативу МГД о наказании для мусорящих автовладельцев

Спикер Московской городской думы, Алексей Шапошников, сообщил в своем Facebook о том, что законопроект его фракции, вводящий наказания для водителей автомобилей, которые выбрасывают мусор из окон, нашел понимание и поддержку у правительства.

"Ключевая новелла – использование фото- и видеофиксации, что поможет инспекторам экологического надзора осуществлять эффективный контроль одновременно за множеством территорий. Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощённый порядок привлечения к ответственности. За повторное нарушение, зафиксированное камерой, изъятие транспортного средства не предусмотрено", - написал политик в социальной сети.

Попавшийся водитель легкового автомобиля, по замыслу единороссов из Мосгордумы, должен будет заплатить государству 10 тысяч рублей, а водитель грузовика - 100 тысяч. При рецидиве эти суммы меняются на 20 и 150 тысяч рублей соответственно.