В День памяти и скорби члены правительства Петербурга возложили цветы к к монументу "Мать-Родина"

Члены петербургского правительства поучаствовали в церемонии возложения венков к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище: сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в России вспоминают о погибших в Великой Отечественной войне.

Как пишет 78.ru, в 12:15 на кладбище пройдёт минута молчания, а в 12:30 начнётся акция "Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!", которая посвящена 80-летию начала ВОВ.

Кроме того, на Пискарёвском кладбище открыта выставка "Братства великий огонь": в ходе мероприятия прозвучат, посвящённые Ленинграду и его жителям, пережившим блокаду.

22 июня 1941 года войска Германии начали вторжение в СССР.