Новая школа на Крестовском острове примет первых учеников с 1 сентября

Госстройнадзор Петербурга дал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы, находящейся на Крестовском острове, информирует пресс-служба ведомства.

К возведению здания учебного учреждения приступили в 2019 году. Объект включает в себя два корпуса, рассчитанных на 825 учащихся, из которых 300 - ученики начальной школы.

Заведение оборудовано двумя бассейнами, двумя спортзалами и кинозалом на 500 мест. Кроме того, учащиеся смогут посещать библиотеку с мультимедийным кабинетом и типографией.

Ожидается, что школа примет первых воспитанников 1 сентября.