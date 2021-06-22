Эсеры предлагают четырехкратно снизить НДС на социально значимые товары

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, несмотря на окончание последней весенней сессии Госдумы VII созыва, выступил с социальной инициативой: радикально снизить цены на базовые товары из продвольственной корзины. Добиться такого уровня цен он предлагает путем снижения налогов: в частности, НДС на товары первой необходимости, в его представлении, должен быть снижен с 20% до 5%.

"В идеале необходимо снижать не только НДС, но и ограничивать для торговых сетей наценку на продукты, чтобы ключевые социально-значимые товары продавались с наценкой не выше 15%. Кроме того, необходимо ограничить тарифы за эквайринг – плату банкам за то, что покупатели могут расплачиваться безналом. В развитых странах тарифы на эквайринг не превышают 0,3%", - цитирует депутата его пресс-служба.

По его сведениям, российский эквайринг порой достигает 5%, что можно воспринимать, по мнению Миронова, как еще один налог. Лидер думской партии считает, что финансово-экономическому блоку и властям РФ в целом должно быть стыдно за то, что соотечественники тратят на продукты почти треть от своих доходов, тогда как в более успешных странах этот показатель не превышает 10%.