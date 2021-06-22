На Марсовом поле вспомнили о годовщине начала Великой Отечественной войны

Минувшей ночью волонтеры "Единой России" напомнили о 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз, проведя на Марсовом поле акцию "Огненные картины войны". Активисты возолжили цветы к Вечному огню.

"Мы вспоминаем всех, кто погиб на поле боя, умер от ран в госпиталях, трудился в тылу во имя Великой Победы. Память о страшных событиях Великой Отечественной войны, о подвиге героев, защитивших свое Отечество, священна для каждого жителя нашего города", - оценил смысл мероприятия спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

На акции присутствовал петербургский депутат из Госдумы Сергей Боярский, признавшийся, что для него каждое 22 июня - это день памяти и скорби.

"В это время выпускники заканчивают сдавать экзамены, впереди у них длинная счастливая жизнь. Они о чём-то мечтают, строят планы. Так было и 80 лет назад. Но тогда из-за страшной войны этим планам не суждено было сбыться", - констатировал единоросс.

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