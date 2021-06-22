ГИК отменил часть решения ТИК №38 о назначении членов участковых комиссий

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 22 июня частично отменила решения территориального избиркома №38 о зачислении людей в резервы участковых комиссий и назначении членов УИК. Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что с городской комиссией связался СК Москвы и заявил о назначении членами одной участковой комиссии двух людей, находящихся под следствием. Речь идет о Наталье Кормилициной и Константине Голоскокове, уточнил Зацепа. ТИК №38 назначил их членами УИК №430, но Кормилицину позже лишили этого статуса.

ГИК решил проверить все документы связанные с набором резерва и новых членов УИКов, рассказал Зацепа. По его словам, Горизбирком запросил все документы, на основании которых люди включались в резервы или составы комиссий.

- При проверке были обнаружены некоторые пороки при формировании резерва и последующем назначении из резерва членов участковых избирательных комиссий. <...> Целый ряд членов участковых комиссий сначала были зачислены в резерв, а потом назначены в состав целого диапазона участковых комиссий, при том, что они подавали всего одно заявление о согласии и имелся один комплект документов с соответствующим предложением их кандидатур, - сообщил Зацепа.

Это нарушает закон о выборах, уточнил член ГИК. Он предложил проект решения об отмене зачисления в резерв и назначении в члены УИК ряда членов. Всего из резерва исключаются 20 человек, следует из документа (имеется в распоряжении ЗАКС.Ру). Из решения о назначении членов участковых избирательных комиссий ГИК решил убрать девять человек, в том числе Кормилицину и Голосковова. Последний пункт коснулся УИК №№ 430, 434, 436.

Член ГИК от Партии роста Алексей Березин предложил своим коллегам также обсудить вопрос о "соответствии занимаемой должности председателя ТИК №38". Его поддержала член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская. Она считает, что необходимо полностью проверить работу ТИК №38. Другие члены ГИК идею не поддержали. Сам глава территориальной комиссии Сергей Пономарев на заседание Горизбиркома не пришел.

ЗАКС.Ру ранее писал о ситуации в участковых комиссиях, подконтрольных ТИК №38.