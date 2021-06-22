18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

22 июня, 16:30

В Петербург на матч с Бельгией приехали почти 2,5 тысячи финских болельщиков

фото ЗакС политика В Петербург на матч с Бельгией приехали почти 2,5 тысячи финских болельщиков

Практически 2,5 тысячи болельщиков сборной Финляндии посетили Петербург, чтобы посмотреть матч между своей страной и Бельгией, проинформировали в Северо-Западном таможенном управлении.

Больше всего туристов прибыли в Северную столицу через пропускные посты в Торфяновке и Брусничном Выборгской таможни. Всего инспекторы впустили 47 автобусов и 768 легковых автомобилей.

После того, как бельгийцы обыграли сборную Финляндии, скандинавские гости Петербурга начали постепенно покидать город. С 21 на 22 июня домой вернулись свыше 500 финских фанатов.

Жители скандинавской республики лидируют среди иностранцев по количеству паспортов болельщика. Они получили 10 400 Fan ID, позволяющих посетить матчи на стадионе "Газпром Арена". Порядка 3000 заявок на "футбольный пропуск" направили поляки.

Добавим, накануне сборная России "вылетела" из Евро-2020, проиграв Дании со счётом 1:4.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

22 июня, 21:16 Нежелательное образование

22 июня, 19:20 Беглов не увидел причин забирать дом Басевича у Академии танца Бориса Эйфмана

22 июня, 14:29 Акционисту Крисевичу предъявили обвинение в хулиганстве: по статье ему грозит до 7 лет тюрьмы

22 июня, 13:58 Новая школа на Крестовском острове примет первых учеников с 1 сентября

22 июня, 12:56 В Военно-медицинской академии им. Кирова скончался глава Морского собрания Петербурга

22 июня, 12:02 В День памяти и скорби члены правительства Петербурга возложили цветы к монументу "Мать-Родина"

22 июня, 11:41 КИО ищет социальные квартиры за 8,4 млн рублей

22 июня, 10:21 "Тотальный диктант" лишился президентского гранта: организаторы уверены в политизированности решения

21 июня, 20:31 "Проект очень нужен": В Московском районе Петербурга появится новая школа

21 июня, 18:50 Генпрокуратура признала нежелательной организацией Бард-колледж, который сотрудничал с СПбГУ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22 июня, 21:16 Нежелательное образование

22 июня, 20:54 После сбоя на второй ветке петербургского метро полностью восстановили движение

22 июня, 20:26 На "синей" ветке петербургского метро эвакуировали пассажиров

22 июня, 19:59 Гуцана не устроили темпы вакцинации в Архангельской области

22 июня, 19:38 Разводиться или нет? На выборах в ЗакС не ожидается единых кандидатов от оппозиции

22 июня, 19:20 Беглов не увидел причин забирать дом Басевича у Академии танца Бориса Эйфмана

22 июня, 19:18 Из-за аварии закрыли станцию метро "Парнас"

22 июня, 18:59 Московские мундепы потребовали пересмотра меры пресечения Кетеван Хараидзе

22 июня, 18:56 В МВД Петербурга начали свою прививочную кампанию

22 июня, 18:39 Из-за вспышки коронавируса в Выборгский замок перестали пускать посетителей

22 июня, 18:32 В Петербург прибыло 150 тысяч доз "Спутника V"

22 июня, 18:03 Муниципал: Войтановский намерен судиться с советом МО "Лиговка-Ямская"

22 июня, 17:56 Дрозденко поручил отправить на удалёнку всех областных чиновников, отказавшихся вакцинироваться

22 июня, 17:27 В Москве задержаны уже несколько участников Pussy Riot

22 июня, 16:59 Доля вакцинированных в регионах СЗФО оказалась самой низкой в Псковской области

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru