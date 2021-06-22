Из-за аварии закрыли станцию метро "Парнас"

Поезда петербургского метрополитена курсируют по "синей" ветке только между станциями "Проспект Просвещения" и "Купчино", не доезжая до конечной станции "Парнас". Причиной тому, как сообщает пресс-служба подземки, послужила авария.

"Нет движения на аварийном участке по причине пробоя кабеля фидерной зоне в тоннеле ст. Парнас", - гласит официальное сообщение.

Станция "Парнас" в настоящее время закрыта и на вход, и на выход. Поезда не доезжают до нее уже больше часа.

UPD 19:35 На место аварии прибыли глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, курирующий транспортную отрасль вице-губернатор Максим Соколов и начальник метрополитена Евгений Козин. Аварию устраняют при помощи сотрудников МЧС.

UPD 19:50 Из-за проблем с кабелем закрыли станции метро "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения", усилены и изменены маршруты трамваев №№ 55 и 100, которые теперь следуют до железнодорожной станции Удельная.

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