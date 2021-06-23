Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в 2016 году обратились в Европейский суд по правам человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката истцов Игоря Трунова.

По словам Трунова, жалоба подана в интересах 70 родственников жертв катастрофы. Они считают, что российские суды нарушили статьи 2 (право на жизнь) и 13 (право на справедливый суд) Конвенции по защите прав человека.

Также заявители указали, что считают необоснованным прекращение уголовного дела по авиакатастрофе. Трунов подчеркнул, что "никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности", и причины гибели не установлены.

Самолет Ту-154 российского Минобороны разбился утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились более 90 человек: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии, а также журналисты и экипаж.

Ранее Мещанский суд Москвы отклонил коллективный иск родственников погибших к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и Минобороны. Истцы требовали взыскать с них 2 млрд рублей в связи недоплаченным страховым возмещением, причинением материального и морального вреда.