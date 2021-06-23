Совфед назначил Наталью Трунову аудитором Счетной палаты вместо Михаила Меня

Совет Федерации назначил первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову аудитором Счетной палаты вместо Михаила Меня, передает ТАСС.

Мень подал в отставку 1 июня. Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал назначить Трунову на его место, вскоре Совфед освободил Меня от должности. Совфед и Госдума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты РФ на шесть лет по представлению президента.

Перед этим Мень был фигурантом уголовного дела о растрате. Его обвиняли в том, что в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, он распорядился принять ряд документов, по которым "Ивановский бройлер" под видом займов получил из бюджета 700 млн рублей. В мае дело было прекращено в связи с истечением срока давности.