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11:19

В России выявили еще 17,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – снова более тысячи

фото ЗакС политика В России выявили еще 17,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – снова более тысячи

В России за последние сутки выявлено 17 594 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. 

Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 5 368 513 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 130 895 россиян, за последние сутки в статистику внесли 548 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 1 092 человека. По данным штаба, сейчас коронавирусной инфекцией в городе болеют 12 120 человек, всего с марта 2020 года зафиксировано 460 558 случаев заболевания. Еще 93 смерти в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 23 июня известно о 15 596 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 6 534 человек (158 592 болеют сейчас). В Подмосковье – 2 323 (47 419 активных случаев). 

 

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