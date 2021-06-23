Партия пенсионеров выступила против нового моста через Большую Неву

Планы петербургских чиновников на строительство новой переправы, которая дополнительно связывала бы Васильевский остров и Коломну, встретили протест со стороны регионального отделения Партии пенсионеров. В партии требуют со стороны властей как минимум проведения широкого общественного обсуждения проекта.

"Партия пенсионеров отмечает, что и набережные Пряжки и Лейтенанта Шмидта – объекты культурного наследия федерального значения. В ходе строительства первая – серьезно изменится, а вторая – будет уничтожена, что нарушает международные обязательства России по охране памятников", - считает глава отделения Николай Климович.

Он напомнил, что у города уже имелсь неудачная попытка "разгрузки" Васильевского острова, когда от моста в створе 22-23 линий В.О. пришлось отказаться из-за угрозы разрушения Адмиралтейских верфей. Подобных последствий, уверен Климович со своими единомышленнками, следует ожидать и на этот раз.