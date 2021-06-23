В Петербурге задержали тиктокера, выдававшего себя за полицейского

В Петербурге задержали тиктокера, который снимался в видеороликах в полицейской форме и вводил в заблуждение граждан, выдавая себя за представителя власти и ведя себя при этом весьма эксцентрично.

"В ходе опроса 27-летний уроженец Пермского края пояснил, что приобрел полицейскую форму исключительно для съемок эпатажных видеороликов, которые размещал у себя в социальных сетях. Таким образом, он пытался увеличить число подписчиков на своей странице", - рассказали в главке МВД.

Ведомство выпустило видеообращение задержанного, в котором он приносит извинения настоящим полицейским. По всей видимости, молодого человека, которому вменили статью 17.12 КоАП ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов"), в ближайшее время оштрафуют.