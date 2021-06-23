Песков: Кремль не планирует вводить локдаун из-за коронавируса по всей России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации, рассматривается ли в регионах план по введению локдауна из-за эпидемии коронавируса, и что на федеральном уровне такой вопрос не обсуждается, передает "Интерфакс".

На вопрос, ведутся ли разговоры о введении локдауна на федеральном уровне, Песков ответил кратко: "Нет".

После этого его спросили, какого мнения придерживаются в Кремле относительно необходимости ввести более жесткие меры вплоть до локдауна из-за нового всплеска заболевания.

"Здесь совершенно не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках доступных полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", - ответил Песков.

В июне в России заболеваемость коронавирусом резко возросла. Ежедневно по всей стране регистрируют по 16 - 17 тысяч новых случаев заражения. Из-за этого регионы вводят новые ограничения, в том числе Петербург.