Черноморский флот открыл предупредительную стрельбу по британскому кораблю

В Черном море российские военные открыли предпредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер", который, с точки зрения атакующей стороны, нарушил границы РФ. Инцидент имел место около мыса Фиолент.

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - цитирует "Интерфакс" сообщение от пресс-службы Министерства обороны.

В сторону иностранного судна выпустили четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы. Спустя пятнадцать минут эсминец покинул пограничную территорию.

фото: mil.ru