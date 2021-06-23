Бурятия вводит двухнедельный локдаун из-за всплеска коронавируса

Власти Бурятии вводят двухнедельный локдаун на две недели из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает РИА "Новости".

С 27 июня по 11 июля в Бурятии будут работать лишь продуктовые магазины, торговые точки с товарами первой необходимости, аптеки, ЖКХ, транспорт, СМИ и жизнеобеспечивающие службы. Для остальных объявлены нерабочие дни. Кроме того, власти ограничат допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что если не принять подобные меры, то "система здравоохранения, медики просто не выдержат".

"Всем надо понимать, что эта мера будет действенна и даст нужный эффект только если мы все отнесемся максимально ответственно. Если общение и контакты будут продолжаться, мы не добьемся ничего. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности", - сказал Цыденов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у него нет сведений о планах регионов по введению локдауна.