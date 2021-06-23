В Петербурге за последний день вакцинировалось от COVID-19 рекордное число человек

Пресс-служба петербургского правительства констатировала, что 23 июня наблюдался повышенный спрос граждан на получение укола от коронавируса.

"Сегодня первично привито рекордное количество горожан - 10 132 человека, вторично - 6 120. Ранее самое большое количество привившихся было в феврале - 9 502", - гласит сообщение.

Тем не менее, на фоне перманентного роста заболеваемости коронавирусом, даже этих показателей, по мнению губернатора Александра Беглова, недостаточно.

"Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тыс. прививок день. Не ждите, прививайтесь сейчас, позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности окружающих", - настаивает Беглов.

По последним данным, один укол против инфекции сделали себе почти 812 тысяч горожан, а полностью привиться успели 676 тысяч. Отметим также, что в Петербурге стал регулярно обновляться суточный рекорд по смертности от последствий коронавируса. За минувшие сутки по этой причине скончалось 93 человека.

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