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23 июня, 19:00

Администрация губернатора выделила 276 тысяч рублей на планы эвакуации из Смольного

фото ЗакС политика Администрация губернатора выделила 276 тысяч рублей на планы эвакуации из Смольного

Администрация губернатора Петербурга 21 июня разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на изготовление и поставку 75 планов эвакуации из Смольного. Администрация готова выделить на это 276 тысяч рублей. Заявки будут приниматься до конца июня. 

Большая часть выделенных средств пойдет на составление и печать планов на фотолюминесцентном пластике. Их в администрации оценили на 230 тысяч рублей, по три тысячи рублей за каждый план формата А2. Еще 38 тысяч рублей потратят на алюминиевые рамки. 

Кроме поставки готовых планов эвакуации, заказчик должен будет провести обследование помещений Смольного: главного здания, административно-бытового, дворового и садового корпусов, а также каре Смольного собора. Общая площадь исследуемых помещений составит 40 тысяч кв.м. Услуги по обследованию площадей обойдутся Смольному в 7583 рублей. 

Константин Леньков

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