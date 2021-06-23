Главу московских лимоновцев Шалину арестовали на 15 суток

Суд в Москве назначил лидеру московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Ольге Шалиной 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Поводом стал инцидент 22 июня, в ходе которого вместе с Шалиной задержали других политических активисток и активистов - Марию Алехину и Анну Кузьминых из панк-группы Pussy Riot, Александра Софеева и Дмитрия Воронцова. Тогда же задержали муниципального депутата Люсю Штейн, проходящую по так называемому "санитарному делу" о зимних несанкционированных протестах и имеющую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кузьминых, Сафеев и Воронцов после конфликта с полицией уже получили по 15 суток спецприемника. Первоначально всем им вменили распитие спиртных напитков в общественном месте. Пресс-служба другороссов утверждает, что Ольга Шалина получила физические повреждения после общения с силовиками, причем никакого сопротивления от начала и до конца этого общения людям в форме не оказывала.

"Дежурный вместе с двумя сотрудниками полиции оттащили ее в коридор без камер. Там они, без понятых, с применением силы срезали крест. При этом все сотрудники были мужского пола, хотя по закону производить какие-то действия с задержанным могут только сотрудники одного с ним пола", - гласит рассказ об ее пребывании в отделе полиции.

Женщина готова писать заявления с жалобами на действия силовиков.