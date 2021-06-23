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23 июня, 20:52

Шишлов обратился к Беглову по поводу коронавирусной статистики и противоэпидемических мер

фото ЗакС политика Шишлов обратился к Беглову по поводу коронавирусной статистики и противоэпидемических мер

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов, обеспокоенный отрицательной эпидемической динамикой в городе, отправил письмо к губернатору Александру Беглову, в котором, в частности, просит сделать более удобной, оперативной и вызывающей доверие официальную статистику заболеваемости. По мнению правозащитника, горожане как минимум начиная с прошлой осени "небезосновательно подвергали сомнению корректность официальных цифр заболеваемости и выздоровления". Шишлов также указывает на расхождения в статистических данных, предоставляемых сайтом стопкоронавирус.рф и городским координационным межведомственным советом по противодействию пандемии.

"В Комитете по здравоохранению эти расхождения объясняли разницей в методологии. Однако с 3 июня 2021 года на сайте Администрации Санкт-Петербурга данные об эпидемической ситуации Межведомственного городского координационного совета вообще не размещаются, публикуется лишь информация о вакцинации", - отметил уполномоченный по правам человека.

Кроме того, Шишлов считает, что на пожилых петербуржцев наложены чрезмерные противоэпидемические ограничения. Особенно он выделяет категорию граждан старше 65 лет, которые успели вакцинироваться, но которым все равно рекомендуют оставаться дома и работать дистанционно. По мнению чиновника, это не те меры, которые могли бы мотивировать остальных пожилых петербуржцев привиться от инфекции.

Отметим, что, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 23 июня в Петербурге был зафиксирован антирекорд по смертности от последствий COVID-19 - 93 человека.


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