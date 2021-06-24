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Муниципал

14:51

МО "Морской" выделил 451 тысячу рублей на три номера газеты

фото ЗакС политика МО "Морской" выделил 451 тысячу рублей на три номера газеты

На сайте госзакупок 23 июня администрацией МО "Морской" было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выпуск местной газеты. На выпуск трех номеров муниципального издания готовы выделить 451 тысячу рублей. Всего в 2021 году планируется напечатать 13,5 тысяч экземпляров. Заявки будут приниматься до июля 2021 года. 

Всего за 2021 год в МО "Морской" планируют осветить несколько тем: начало нового учебного года, 80-летие со дня начала Блокады Ленинграда, международный день пожилых людей, международный день толерантности, день матери, а также специальный, новогодний выпуск с итогами работы муниципалитета. Кроме публикации собственных уникальных репортажей и фотоотчетов, исполнитель должен будет размещать в газете обращения, поздравления и благодарности от государственных органов и структур. Такие материалы администрация МО будет предоставлять сама. 

Тираж каждого 16-ти полосного номера составит 4500 экземпляров. Из них 4000 распространят бесплатно по почтовым ящикам жителей округа, а оставшиеся 500 будут доступны для посетителей администрации МО "Морской". 

В 2020 году выпуск трех номеров периодики в том же количестве обошелся муниципалитету в 307 тысяч рублей. Еще раньше, в 2019 году на печать газеты потратили 576 тысяч рублей, но и выпусков в тот год было семь, а не три. 

Константин Леньков

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