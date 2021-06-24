МО "Морской" выделил 451 тысячу рублей на три номера газеты

На сайте госзакупок 23 июня администрацией МО "Морской" было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выпуск местной газеты. На выпуск трех номеров муниципального издания готовы выделить 451 тысячу рублей. Всего в 2021 году планируется напечатать 13,5 тысяч экземпляров. Заявки будут приниматься до июля 2021 года.

Всего за 2021 год в МО "Морской" планируют осветить несколько тем: начало нового учебного года, 80-летие со дня начала Блокады Ленинграда, международный день пожилых людей, международный день толерантности, день матери, а также специальный, новогодний выпуск с итогами работы муниципалитета. Кроме публикации собственных уникальных репортажей и фотоотчетов, исполнитель должен будет размещать в газете обращения, поздравления и благодарности от государственных органов и структур. Такие материалы администрация МО будет предоставлять сама.

Тираж каждого 16-ти полосного номера составит 4500 экземпляров. Из них 4000 распространят бесплатно по почтовым ящикам жителей округа, а оставшиеся 500 будут доступны для посетителей администрации МО "Морской".

В 2020 году выпуск трех номеров периодики в том же количестве обошелся муниципалитету в 307 тысяч рублей. Еще раньше, в 2019 году на печать газеты потратили 576 тысяч рублей, но и выпусков в тот год было семь, а не три.

Константин Леньков