Свыше 70 финских болельщиков привезли с собой COVID-19 из РФ домой после Евро-2020

По возвращении на родину из России коронавирус был обнаружен у более 70 болельщиков из Финляндии: инфекцию привезли с собой посетители матчей и фан-зон Евро-2020, передает местное издание Yle.fi. Заболевание у футбольных фанатов выявили на пограничном посту пропуска Ваалимаа.

В то же время свыше 800 болельщиков не смогли сдать тест из-за затяжных пробок на границе.

Ещё 14 случаев инфицирования зафиксировано на пункте пропуска Нуйямаа, неподалёку от Лаппеэнранты.

Власти Финляндии рекомендуют своим согражданам, вернувшимся из Петербурга, добровольно соблюдать двухнедельный карантин и сдать тест на COVID-19.