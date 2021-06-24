Попова сочла адекватными новые коронавирусные ограничения в регионах РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что введенные в регионах ограничительные меры из-за осложнения ситуации с эпидемией коронавируса адекватны проблемам.

"В регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны - мы контролируем это - развитию эпидемиологического процесса", - приводит слова Поповой "Интерфакс".

Она отметила, что "никто специально не намерен вводить ограничения", и такие меры - реакция на сложившуюся ситуацию.

Также Попова обратила внимание на то, что в России выросли объемы вакцинации против COVID-19. При этом она отметила, что очередей на прививочные пункты не должно быть.

За сутки 23 - 24 июня в России впервые выявили более 20 новых тысяч случаев COVID-19 с конца января 2021 года. Многие